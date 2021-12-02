Стрілянина в магазині Запоріжжя: покупця обурила вимога надіти маску, і він пішов за зброєю

2 грудня 2021 , 05:10
Читать новость на русском

Джерело:

поліція Запорізької області

У продовольчій крамниці в місті Запоріжжя покупець вистрелив у працівника. Конфлікт виник через небажання першого надягти маску.

Поліція особу порушника встановила. Провадження розпочали за фактом хуліганських дій.

Схожий випадок за кордоном Через суперечку щодо маски: у США клієнт супермаркету вистрелив у касирку

Стрілянина у Запоріжжі через маску: подробиці від поліції

Усе сталося ще 29 листопада. О 19:35 до поліції Запоріжжя надійшло повідомлення, що до міської лікарні потрапив 47-річний чоловік із кульовим пораненням. Привезли його туди з крамниці, в якій постраждалий і працював.


У крамниці постраждалого виявили гільзу / Фото НПУ

Далі правоохоронці опитали свідків, переглянули відео з камер спостереження та встановили перебіг подій того вечора:

  • О 18:30 у крамниці на вулиці 40 років Перемоги між її власником та відвідувачем виник конфлікт через небажання останнього надягати медичну маску. Та спершу це була лише бійка.
  • Хвилин через 15 після начебто вичерпаної сварки покупець повернувся у магазин, та вже зі зброєю в руках – і вистрелив підприємцю в обличчя.

Нападник утік, але поліцейські встановили його особу – це виявився місцевий мешканець 1972 року народження. Що цікаво, дозвіл на зброю (травматичний пістолет) він мав.


Дозвіл на травматичний пістолет нападник мав / Фото НПУ

Що у підсумку? Наразі пістолет вилучили, а нападнику повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу про хуліганство. Карають за таке в Україні позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Стрілянина через захисну маску – випадок непоодинокий в Україні. Нагадаємо: 

Автор: Олесь Друкач