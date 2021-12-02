Стрілянина в магазині Запоріжжя: покупця обурила вимога надіти маску, і він пішов за зброєю

У продовольчій крамниці в місті Запоріжжя покупець вистрелив у працівника. Конфлікт виник через небажання першого надягти маску.

Поліція особу порушника встановила. Провадження розпочали за фактом хуліганських дій.

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Стрілянина у Запоріжжі через маску: подробиці від поліції

Усе сталося ще 29 листопада. О 19:35 до поліції Запоріжжя надійшло повідомлення, що до міської лікарні потрапив 47-річний чоловік із кульовим пораненням. Привезли його туди з крамниці, в якій постраждалий і працював.



У крамниці постраждалого виявили гільзу / Фото НПУ

Далі правоохоронці опитали свідків, переглянули відео з камер спостереження та встановили перебіг подій того вечора:

О 18:30 у крамниці на вулиці 40 років Перемоги між її власником та відвідувачем виник конфлікт через небажання останнього надягати медичну маску. Та спершу це була лише бійка.

Та спершу це була лише бійка. Хвилин через 15 після начебто вичерпаної сварки покупець повернувся у магазин, та вже зі зброєю в руках – і вистрелив підприємцю в обличчя.

Нападник утік, але поліцейські встановили його особу – це виявився місцевий мешканець 1972 року народження. Що цікаво, дозвіл на зброю (травматичний пістолет) він мав.



Дозвіл на травматичний пістолет нападник мав / Фото НПУ

Наразі пістолет вилучили, а нападнику повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу про хуліганство. Карають за таке в Україні позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Стрілянина через захисну маску – випадок непоодинокий в Україні. Нагадаємо: