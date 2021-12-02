Стрілянина в магазині Запоріжжя: покупця обурила вимога надіти маску, і він пішов за зброєю
Джерело:поліція Запорізької області
У продовольчій крамниці в місті Запоріжжя покупець вистрелив у працівника. Конфлікт виник через небажання першого надягти маску.
Поліція особу порушника встановила. Провадження розпочали за фактом хуліганських дій.
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Стрілянина у Запоріжжі через маску: подробиці від поліції
Усе сталося ще 29 листопада. О 19:35 до поліції Запоріжжя надійшло повідомлення, що до міської лікарні потрапив 47-річний чоловік із кульовим пораненням. Привезли його туди з крамниці, в якій постраждалий і працював.
У крамниці постраждалого виявили гільзу / Фото НПУ
Далі правоохоронці опитали свідків, переглянули відео з камер спостереження та встановили перебіг подій того вечора:
- О 18:30 у крамниці на вулиці 40 років Перемоги між її власником та відвідувачем виник конфлікт через небажання останнього надягати медичну маску. Та спершу це була лише бійка.
- Хвилин через 15 після начебто вичерпаної сварки покупець повернувся у магазин, та вже зі зброєю в руках – і вистрелив підприємцю в обличчя.
Нападник утік, але поліцейські встановили його особу – це виявився місцевий мешканець 1972 року народження. Що цікаво, дозвіл на зброю (травматичний пістолет) він мав.
Дозвіл на травматичний пістолет нападник мав / Фото НПУ
Стрілянина через захисну маску – випадок непоодинокий в Україні. Нагадаємо:
- У квітні у ТРЦ у центрі Києва чоловік вистрілив в охоронця за зауваження щодо маски.
- У вересні у Дніпрі у супермаркеті один чоловік вистрелив в іншого начебто за те, що той був без маски.
- І в листопаді в метро у Харкові після зауваження щодо маски експоліцейському довелося відстрілюватися.