В Киеве на блокпосте слышали выстрелы: в полиции рассказали, что произошло
12 октября 2023, 12:33Читати новину українською
В Святошинском районе столицы произошла стрельба на блокпосте. Как рассказали правоохранители, военные вынуждены были применить оружие, поскольку неизвестный мужчина отказался останавливать автомобиль по требованию.
В четверг, 12 октября, об этом рассказали 24 Каналу в пресс-службе полиции Киева. Это событие произошло около 10:00. Водитель, не остановившийся по требованию, – жив, однако получил ранение.
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