У Києві на блокпості чули постріли: у поліції розповіли, що сталося

У Святошинському районі столиці сталася стрілянина на блокпості. Як розповіли правоохоронці, військові змушені були застосувати зброю, оскільки невідомий чоловік відмовився зупиняти автівку на вимогу.

У четвер, 12 жовтня, про це розповіли 24 Каналу у пресслужбі поліції Києва. Зазначена подія сталася близько 10:00. Водій, що не зупинився на вимогу, – живий, однак отримав поранення.

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Стрілянина на київському блокпості

За словами речниці Юлії Гірдвіліс, внаслідок рикошету водій отримав незначне опікове поранення. Станом на 12:30 було відомо, що він відмовився від госпіталізації.

У Святошинському районі столиці на вимогу військового водій транспортного засобу не здійснив зупинку. Військовий вистрелив з пістолета, а невідомий отримав поранення внаслідок рикошету,

– сказала спікерка.

Окрім того, вона зазначила, що правоохоронці Святошинського відділення столичної поліції виїхали на місце події, аби задокументувати обставини того, що сталося.

Невдовзі має бути надана правова кваліфікація цьому інциденту.

Зверніть увагу! ЗМІ пишуть, що йдеться в цій історії саме про водія мікроавтобуса Peugeot. Ймовірно, один з військовослужбовців відкрив вогонь спершу в повітря, а потім по колесах машини, аби зупинити транспортний засіб.

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