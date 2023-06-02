Стрельба в Одессе: СМИ сообщили о гибели третьего раненого

В больнице 2 июня скончался третий участник стрельбы. Речь идет, вероятно, о водителе Range Rover и тренере Руслане Умарове.

Стрельба произошла в Одессе 1 июня в Киевском районе. Женщина погибла сразу на месте инцидента, 30-летний водитель – в карете скорой, а третьего участника, вероятно, тренера Руслана Умарова, доставили в больницу в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением.

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В Одессе выросло количество погибших от стрельбы

Ссылаясь на собственные источники, "Суспільне" утверждает, что третий участник стрельбы погиб в больнице 2 июня. Таким образом, количество погибших возросло до 3 – среди погибших также женщина и 30-летний мужчина.

По предварительной версии следствия конфликт возник между членами семьи. Сведения о стрельбе внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Редакции 24 канала в пресс-службе полиции Одессы отказались комментировать подробности.

Кто погиб во время стрельбы

Инцидент произошел около 15:00 на улице Левитана – именно там услышали первые выстрелы. Затем водитель Range Rover, предположительно, Руслан Умаров начал преследовать другой автомобиль. В межквартальном проезде якобы стрельба продолжилась. Очевидцы вызвали на место инцидента стражей порядка, однако спасти 30-летнего водителя BMW не удалось – он погиб в карете скорой помощи.

В сети сообщили, что перестрелка произошла между известным тренером Русланом Умаровым и водителем его жены. В салоне автомобиля BMW находилась жена тренера – Елена. Другой мужчина – был ее охранником.

Активист Демьян Ганул опубликовал записи, которые якобы предоставила ему дочь погибшей. На аудиозаписях слышно, как мужчина угрожает и заявляет, что "охранники не спасут". Кроме того, девушка заявила, что ее мать больше года не жила с Умаровым. Она пыталась с ним развестись, однако мужчина не давал согласия.