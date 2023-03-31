На Житомирщине предпринимательницу обвиняют в стрельбе по детям: что говорят в полиции

23 марта в селе Каменный Брод в Житомирской области произошел жуткий инцидент. Местную предпринимательницу обвиняют в том, что она открыла огонь из огнестрельного оружия по детям.

По словам родителей, дети пришли на берег пруда. А с противоположного берега по ним начала стрелять арендующая ставок предпринимательница.

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Истории детей и предпринимателя имеют разногласия

Мать парня, бывшего тогда на ставке, Алла Яковенко рассказала, что предприниматель один раз выстрелила в воздух, а затем несколько раз в направлении детей.

Она сказала им: "Я считаю до десяти" и выстрелила вверх, не досчитав до десяти. Она сосчитала до шести и начала стрелять, потом она выстрелила еще три раза по кустам, где были дети,

– рассказывает мать другого юноши Юлия Мирончук.

Родители написали заявление в полицию. В свою очередь, предпринимательница Ирина Оглу тоже написала заявление в полицию. Она говорит, что это клевета и она вообще не стреляла.

Предприниматель обвиняется в стрельбе по детям: смотрите видео

Что говорят в правоохранительных органах

Представитель полиции Житомирщины Алла Ващенко сообщила, что полиция открыла уголовное дело по факту стрельбы по детям. По предварительной информации, дело квалифицировали как угрозу убийством.

"На месте происшествия работали полицейские – они несколько раз выезжали непосредственно в этот населенный пункт. В настоящее время они также там работают. Проводятся следственные действия по воспроизведению событий", – говорит спикер.

Она отметила, что правоохранители уже собрали показания обеих сторон: детей – с одной стороны, арендатор ставка – с другой. Эти данные, по словам Ващенко, тщательно проверяются, ведь они во многом противоречивы.

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