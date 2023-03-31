Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы. О деталях стрельбы расскажем дальше.

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Полицейские сообщили мужчине о подозрении в хулиганстве

Как сообщили в пресс-службе киевской полиции, к ним обратилась 35-летняя местная жительница. Она рассказала, что на улице Ватутина в микрорайоне Жуляны муж ее сестры начал стрельбу из ружья на территории их частного дома.

Оказалось, что между нарушителем, его женой и ее сестрой в очередной раз возникла ссора о разводе супругов. Муж был под хмельком, когда достал оружие и несколько раз выстрелил в воздух, а затем – в окно родственницы.

После содеянного он ушел домой. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В Киеве мужчина открыл стрельбу из ружья / Фото Нацполиции Киева

При силовой поддержке спецназовцев полицейские Соломенского управления полиции задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли из автомобиля мужчину ружье. Задержанный – житель столицы, 1977 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся,

– отметили правоохранители.

Полицейские обвинили мужчину в хулиганстве, а суд избрал ему меру пресечения – ночной домашний арест. Теперь его могут заключить в тюрьму до семи лет лишения свободы.

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