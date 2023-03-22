Тревогу забили мать погибшей, она сообщила в полицию, что не может связаться с дочерью и внуками. Когда правоохранители прибыли в дом семьи, они почувствовали стойкий запах газа.

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Полицейские обнаружили, что владелица дома и ребенок были без признаков жизни. В то же время в другой комнате была девочка без сознания, которая дышала.

16-летняя дочь борется за жизнь

Чтобы спасти 16-летнюю Сашу, полицейские помчались с ней на встречу скорой. Сейчас она в реанимации, врачи оценивают ее состояние как "стабильно тяжелое". Объясняют, что девочка была в отдельной комнате, и "в нее газа попадало меньше".

Ее 45-летняя мама и младший брат погибли за несколько часов до прихода полицейских. Отец семьи – дальнобойщик, был в рейсе.

В полиции расследуют дело как несчастный случай. Известно, что за несколько дней до этого в доме установили новый газовый котел и трубы. По словам родственников, после этого женщина стала жаловаться на плохое самочувствие. Так что, вероятно, семья травилась газом уже несколько дней.

Опасность "угарного газа"