На сполох забили матір загиблої, вона повідомила в поліцію, що не може зв'язатися з донькою та онуками. Коли правоохоронці прибули до помешкання родини, вони відчули стійкий запах газу.

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Поліцейські виявили, що власниця будинку та дитина були без ознак життя. Водночас в іншій кімнаті була дівчинка без свідомості, яка дихала.

16-річну донька бореться за життя

Аби врятувати 16-річну Сашу, поліцейські помчали з нею на зустріч швидкій. Зараз вона в реанімації, лікарі оцінюють її стан як "стабільно тяжкий". Пояснюють, що дівчинка була в окремій кімнаті, і "до неї газу попадало менше".

Її 45-річна мама та молодший брат загинули за кілька годин до приходу поліцейських. Батько родини – далекобійник, був у рейсі.

У поліції розслідують справу як нещасний випадок. Наразі відомо, що за кілька днів до цього в будинку встановили новий газовий котел і труби. Зі слів родичів, після цього жінка почала скаржитися на погане самопочуття. Тож, ймовірно, родина труїлася газом уже кілька днів.

Небезпека "чадного газу"