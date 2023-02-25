Про нещасний випадок повідомила її колега у соціальній мережі Instagram у сториз. Ілона Потапчук, яка опублікувала повідомлення, згадала загиблу як надзвичайно добру та емпатичну людину.

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Ангеліна була надзвичайно доброю, емпатичною людиною, допомагала ЗСУ і постраждалим від війни. Світ втратив дуже світлу душу… Біль невимовна,

– написала Ілона Потапчук.

Близькі Ангеліни дуже сумують за її втратою.

Похорон відбудеться у понеділок

Ілона також повідомила, що парастас відбудеться у неділю о 17:00 у церкві Святих мучениць Віри, Надії, Любові за адресою вулиця Віри, Надії, Любові, 10.

Похорон косметологині відбудеться на Брюховицькому цвинтарі у понеділок, 27 лютого, з 10:00 до 12:00.

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