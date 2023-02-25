О несчастном случае сообщила ее коллега в социальной сети Instagram в сториз. Опубликовавшая сообщение Илона Потапчук вспомнила погибшую как чрезвычайно доброго и эмпатического человека.

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Ангелина была очень добрым, эмпатичным человеком, помогала ВСУ и пострадавшим от войны. Мир потерял очень светлую душу… Боль невыразимая,

– написала Илона Потапчук.

Близкие Ангелины очень горюют по ее потере.

Похороны пройдут в понедельник

Илона также сообщила, что парастас состоится в воскресенье в 17:00 в церкви Святых мучениц Веры, Надежды, Любви по адресу улица Веры, Надежды, Любви, 10.

Похороны косметологини пройдут на Брюховицком кладбище в понедельник, 27 февраля, с 10:00 до 12:00.

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