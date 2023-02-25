О несчастном случае сообщила ее коллега в социальной сети Instagram в сториз. Опубликовавшая сообщение Илона Потапчук вспомнила погибшую как чрезвычайно доброго и эмпатического человека.
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Ангелина была очень добрым, эмпатичным человеком, помогала ВСУ и пострадавшим от войны. Мир потерял очень светлую душу… Боль невыразимая,
– написала Илона Потапчук.
Близкие Ангелины очень горюют по ее потере.
Похороны пройдут в понедельник
Илона также сообщила, что парастас состоится в воскресенье в 17:00 в церкви Святых мучениц Веры, Надежды, Любви по адресу улица Веры, Надежды, Любви, 10.
Похороны косметологини пройдут на Брюховицком кладбище в понедельник, 27 февраля, с 10:00 до 12:00.
Как уберечься от отравления угарным газом
Угарный газ, который еще называют тихим убийцей, не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Чтобы избежать несчастного случая, следует придерживаться определенных рекомендаций.
- Не используйте газовую плиту, чтобы обогреть дом.
- Не устанавливайте вытяжку в помещениях, где есть газовый котел.
- Проверяйте, исправны ли газовые приборы.
- Регулярно проветривайте помещение, если у них есть эти газовые приборы. А в окне такого помещения еще стоит установить так называемый проветриватель, чтобы был постоянный доступ кислорода.
- Позаботьтесь о вентиляции. Это касается и квартир, и жилых домов, и гаражей.
- Если у вас печное отопление, не закрывайте печную заслонку, пока уголь не прогорел.
- Трещины в печной кладке или засоренный дымоход могут привести к беде.
- Автолюбители, которые работают в гараже с включенным двигателем тоже подвергают себя опасности.
- Приобретите индикатор, сигнализирующий об утечке газа и угарного газа.