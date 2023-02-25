Официально причину смерти Ангелины Сердюк не объявляли. Ее коллега в инстаграме сообщила, что по предварительной информации косметолог отравилась угарным газом, однако свой вывод еще должна предоставить экспертиза.
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Появились подробности трагического события
Несчастный случай произошел утром 24 февраля. 32-летняя косметолог Ангелина Сердюк собиралась на работу и решила принять ванную. Тревогу забили ее коллеги, когда она не явилась в салон и не отвечала на телефонные звонки.
"Высокий замок" сообщает, что ее мама позвонила мужу Ангелины, и сообщила, что дочери нет на работе. Тогда все начали ее искать. Муж уехал домой, а по дороге вызвал "скорую".
Он обнаружил Ангелину в ванной. По приезду бригада "скорой" констатировала смерть. Медики сообщили о трагическом случае газовой службы и ГСЧС.
В настоящее время продолжается экспертиза
По предварительной информации, причиной смерти женщины может быть отравление угарным газом. Соответствующие службы должны проверить все газовые приборы в доме и квартире, в которой жила Ангелина.
Как сообщили в полиции, тело было направлено на экспертизу.
В АО "Львовгаз" подтвердили, что в пятницу их аварийная служба выезжала по вызову из-за летального случая с молодой женщиной. Однако при проверке тяга в дымоходе была.
Во время проверки на месте вызова тяга в дымоходе была, однако экспертизы и проверки еще продолжаются,
– говорится в сообщении.
Точную причину смерти установит судмедэксперт только после завершения экспертизы. Подруга погибшей девушки говорит, что Ангелина жила в старом доме.