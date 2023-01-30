Людей уже без ознак життя виявили у приватному будинку в Княжичах. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Що відомо про трагедію на Київщині

Внаслідок отруєння чадним газом загинули 45-річний господар будинку та двоє його гостей, – 51-річний чоловік та 48-річна жінка. Поліцейські вже встановлюють всі обставини інциденту.

За попередніми даними трагедія сталась через встановлення генератора в гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію,

– зазначив Нєбитов.

Також керівник поліції закликав усіх чітко дотримуватись інструкцій з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення. "Дбайте про життя і здоров'я своє та близьких людей", – підкреслив Нєбитов.

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У Княжичах троє людей загинули через генератор / Фото з телеграму Андрія Нєбитова

5-місячний малюк потрапив у реанімацію через сусідський генератор

16 січня в Івано-Франківську обласну дитячу лікарню привезли немовля з ознаками отруєння чадним газом. Лікарі повідомили про це правоохоронцям, опісля батьки написали заяву на сусіда.

За їхніми словами, ймовірною причиною отруєння став чадний газ від генератора, який сусід встановив на балконі. Обставини інциденту вже встановлюють поліцейські. На щастя, через декілька днів, 20 січня, дитину виписали з лікарні додому.