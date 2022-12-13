Наразі усі обставини з’ясовують правоохоронці. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

Важливо На Одещині чоловік з дитиною вчаділи у гаражі через випари з генератора

На Закарпатті загинуло подружжя

На жаль, нині не кожен дотримується правил безпеки при експлуатації генераторів. Люди нехтують попередженнями рятувальників. Адже ці міністанції продукують не тільки енергоживлення, а й чадний газ. Особливо небезпечно, коли такі прилади встановлюють у приміщеннях.

Так, 12 грудня на вулиці Висоцького, що у Виноградові, у приватному житловому будинку виявили місцеве подружжя без ознак життя.

За попередніми даними, все могло статися через отруєння чадним газом з генератора. Ця міністанція була встановлена у гаражному приміщенні, суміжному з житловими кімнатами помешкання.

Остаточну причину загибелі подружжя наразі встановлюють правоохоронці.

Важливо! Рятувальники звертаються з проханням не нехтувати правилами пожежної безпеки при експлуатації приладів, що генерують світло та тепло. Будьте обережними, бережіть себе та своїх близьких.

Українці часто труяться чадним газом

За статистикою МОЗ, за листопад 368 людей в Україні отруїлися чадним газом, з них – 92 дітей, 20 померли.

Зверніть увагу, що генератори мають використовуватися виключно на відкритому повітрі, і подалі від віконних та дверних пройм. Якщо є глуха стіна, допускається 1 метр. Якщо немає – 6 метрів.

"Підключаємо не самостійно, а нехай це робить фахівець. Заправляємо генератор не під час роботи. І майте при собі вогнегасник", – заявив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.



Як зберегти житло від пожеж / фото ДСНС України

На Одещині п'ятеро дітей отруїлися чадним газом

15-річна дівчина та 5-річний хлопчик з села Випасне Білгород-Дністровського району отруїлися чадним газом. Дітей 7 грудня шпиталізували у стані середньої тяжкості. Попередня причина отруєння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальної печі (тріщини).

Також з діагнозом "отруєння чадним газом" до лікарні забрали трьох дітей з селі Великий Дальник Одеського району: двох хлопчиків 11 та 6 років та 6-річну дівчинку. Попередньо причиною стало використання газового пальника для опалення приміщення.