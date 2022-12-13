Все обстоятельства выясняют правоохранители. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Важно В Одесской области мужчина с ребенком угорели в гараже из-за испарений с генератора

На Закарпатье погибли супруги

К сожалению, сейчас не каждый соблюдает правила безопасности при эксплуатации генераторов. Люди пренебрегают предупреждениями спасателей. Ведь эти мини-станции продуцируют не только энергопитание, но и угарный газ. Особенно небезопасно, когда такие приборы устанавливают в помещениях.

Так, 12 декабря на улице Высоцкого, что в Виноградове, в частном жилом доме обнаружили местных супругов без признаков жизни.

По предварительным данным, все могло произойти из-за отравления угарным газом из генератора. Эта мини-станция была установлена в гаражном помещении, смежном с жилыми комнатами дома.

Окончательную причину гибели супругов устанавливают правоохранители.

Важно! Спасатели обращаются с просьбой не пренебрегать правилами пожарной безопасности при эксплуатации приборов, которые генерируют свет и тепло. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.

Украинцы часто травятся угарным газом

По статистике Минздрава, за ноябрь 368 человек в Украине отравились угарным газом, из них – 92 детей, 20 умерли.

Обратите внимание, что генераторы должны использоваться исключительно на открытом воздухе и подальше от оконных и дверных проемов. Если есть глухая стенка, допускается 1 метр. Если нет – 6 метров.

"Подключаем не самостоятельно, а пусть это делает специалист. Заправляем генератор не во время работы. И имейте при себе огнетушитель", – заявил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.



Как уберечь жилье от пожаров / фото ГСЧС Украины

В Одесской области пятеро детей отравились угарным газом

15-летняя девушка и 5-летний мальчик из села Выпасное Белгород-Днестровского района отравились угарным газом. Детей 7 декабря госпитализировали в состоянии средней тяжести. Предварительная причина отравления – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи (трещины).

Также с диагнозом "отравление угарным газом" в больницу забрали троих детей из села Большой Дальник Одесского района: двух мальчиков 11 и 6 лет и 6-летнюю девочку. Предварительно причиной стало использование газовой горелки для отопления помещения.