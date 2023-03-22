Трагедия произошла в марте 2022 года. Около 07:00 отец, мать, их 8-летняя дочь, 15-летний сын и сестра матери прыгнули с балкона многоэтажки. От земли его разделяло около 20 метров.

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Выжить удалось только подростку. Он долгое время находился в коме. Пока парень не помнит деталей того черного дня.

Семья спланировала самоубийство

Полиция Швейцарии рассказала, что взрослые члены семьи заранее спланировали самоубийство. Третьи лица к трагедии не причастны. Следов наркотиков в крови погибших не обнаружили.

Погибшие увлекались теориями заговора

В Швейцарию семья переехала из Франции за два года до гибели. Во время пандемии COVID-19 взрослые члены семьи слишком увлеклись теориями заговора. Свободное время семья уделяла изучению методов выживания в экстремальных условиях. Свое жилье они превратили в склад продуктов и медикаментов.

Семья свела к минимуму общение с другими людьми. Жили на самообеспечении и опасались интереса со стороны местных властей. Следователи рассказали, что мать и ее сестра имели весьма специфические подозрения в отношении правительства и местных властей. Детей поучали, что мир – очень враждебное место.

Пандемия и война России на Украине обострила восприятие мира взрослых в семье. К самоубийству семья активно готовилась и даже провела репетицию. Взрослые ждали подходящего момента, чтобы свести счеты с жизнью.

Предполагается, что триггером мог стать визит полицейских. Они пришли, чтобы выяснить детали о домашнем обучении 15-летнего подростка. Родителям присылали официальные запросы. В то же время они их игнорировали.

Уже через несколько минут после визита полицейских семья прыгнула с балкона.