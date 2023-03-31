Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Про деталі стрілянини розповімо далі.

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Поліцейські повідомили чоловіку про підозру у хуліганстві

Як повідомили у пресслужбі київської поліції, до них звернулася 35-річна місцева жителька. Вона розповіла, що на вулиці Ватутіна у мікрорайоні Жуляни чоловік її сестри розпочав стрілянину з рушниці на території їхнього приватного будинку.

Виявилося, що між порушником, його дружиною та її сестрою вкотре виникла сварка щодо розлучення подружжя. Чоловік був напідпитку, коли дістав зброю і декілька разів вистрілив у повітря, а тоді – у вікно родички.

Після скоєного він пішов додому. На щастя, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

У Києві чоловік відкрив стрілянину з рушниці / Фото Нацполіції Києва

За силової підтримки спецпризначенців поліцейські Солом’янського управління поліції затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили з автомобіля чоловіка рушницю. Затриманий – мешканець столиці, 1977 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався,

– зазначили правоохоронці.

Поліцейські звинуватили чоловіка у хуліганстві, а суд обрав йому запобіжний захід – нічний домашній арешт. Тепер його можуть ув'язнити до семи років позбавлення волі.

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