Вбивцею виявився заступник командира батальйону по озброєнню військової частини 62892, військовослужбовець 245-ого гвардійського мотострілецького полку ЗС Росії. Йому вже заочно повідомили про підозру.

Важливо Окупант зізнався, що вбив 25 мирних, а його поплічник розповів про план зґвалтування українки

Окупант через ревнощі вбив українку в Ізюмі

У травні 2022 року під час тимчасової окупації Ізюму російські військові залицялись до 36-річної жінки. Загарбники бачили, що жінка ніяк не реагує на їхні "компліменти", тому вирішили вигадати історії про те, що заберуть її до Росії задля "кращого життя".

Однак згодом виявилось, що жінка вступила у близькі стосунки з одним із військовослужбовців ворожої армії. 2 червня вона підійшла до штабу окупантів – саме там був WI-FI. Українка хотіла зателефонувати своєму брату з Івано-Франківської області.

Зі штабу вийшов 39-річний терорист, який ревнував жінку до інших, водночас маючи дружину у Росії. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вистрілив їй прямо у груди. Від отриманого поранення постраждала померла у лікарні.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Окупант, який вбив українку в Ізюмі / фото прокуратури

На Харківщині окупант понад тиждень ґвалтував жінку

У Харківській області російський окупант понад тиждень ґвалтував 29-річну українку, яка доглядала за старенькою немічною матір'ю. Жінка неодноразово переживала сексуальне насильство з боку нелюда.

Згодом окупант зізнався жінці, яку ґвалтував понад тиждень, "у коханні", і запропонував "вивезти її подалі від війни". Українка відмовилась їхати з окупантом. Після цього загарбник застрелив на очах у неї її немічну матір.

Жертві жахливого злочину вдалось врятуватись. Наразі українка проходить реабілітацію.