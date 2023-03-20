Інцидент стався у місті Гуляйполе 17 березня. Цивільний чоловік у стані алкогольного сп'яніння незаконно заволодів зброєю та почав хаотично стріляти.

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Чоловік влаштував стрілянину біля магазину

Як з'ясувалося, чоловік у стані алкогольного сп'яніння напав на військовослужбовця Нацгвардії біля магазину. Він вдарив його по голові й відібрав зброю. Вихопивши автомат, зловмисник почав хаотично стріляти.

Внаслідок його дій загинув один військовослужбовець, ще троє людей – отримали поранення. Серед постраждалих один військовий та двоє цивільних людей.

54-річного чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Чоловіка судитимуть за двома статтями – "Замах на вбивство" та "Викрадення вогнепальної зброї".

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб.