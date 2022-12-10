Нетверезий чоловік агресивно поводився в кафе у Чернігові

Речниця Національної поліції Чернігівської області Наталія Слабеняк повідомила, що це відео було знято понад місяць тому. Постраждалих під час інциденту не було.

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Так, 4 листопада близько 20:00 до поліцейського відділку поступив виклик відвідувачів кафе. Вони заявили, що невідомий чоловік агресивно себе поводить, провокує конфлікти та кидається з ножем на людей.

Водночас на опублікованому відео чути постріл. За словами Наталії Слабеняк, патрони були холостими.

Інцидент, що трапився у кафе в Чернігові: дивіться відео

Поліцейські доправили чоловіка, на якого скаржились відвідувачі, до Чернігівського райвідділу поліції для з'ясування всіх обставин.

Наразі тривають перевірки за фактом інциденту та щодо правомірності дій правоохоронців.

Мера Чернігова позбавили посади та оштрафували

Владислава Атрошенка визнали винним у діях, вчинених під час конфлікту інтересів. Його оштрафували на 6,8 тисячі гривень та відсторонили від посади мера Чернігова. Атрошенку заборонили обіймати посаду протягом року.