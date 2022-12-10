Нетрезвый мужчина агрессивно вел себя в кафе в Чернигове

Представитель Национальной полиции Черниговской области Наталья Слабеняк сообщила, что это видео было снято более месяца назад. Пострадавших во время инцидента не было.

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Так, 4 ноября около 20:00 в полицейский участок поступил вызов посетителей кафе. Они заявили, что неизвестный мужчина агрессивно ведет себя, провоцирует конфликты и бросается с ножом на людей.

В то же время на опубликованном видео слышен выстрел. По словам Натальи Слабеняк, патроны были холостыми.

Инцидент, случившийся в кафе в Чернигове: смотрите видео

Полицейские доставили мужчину, на которого жаловались посетители, в Черниговский райотдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

В настоящее время продолжаются проверки по факту инцидента и правомерности действий правоохранителей.

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