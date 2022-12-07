Атрошенко запретили занимать должность мэра в течение года. Такое решение 7 декабря вынес Яворовский районный суд Львовской области.

Ранее Мэру Чернигова вручили админпротокол относительно конфликта интересов: он говорит о политическом давлении

Дело Атрошенко

Правоохранители обнаружили, что мэр Чернигова дал указание своему водителю вывезти за границу автомобиль его жены. Отметили, что это частный интерес. Водителю при этом оформили командировку и выделили деньги из бюджета. В частности, на бензин.

Кроме того, жена Атрошенко в течение трех месяцев использовала автомобиль не по целевому назначению. Из бюджета Чернигова шли лизинговые платежи за эту же машину.

Тогда НАПК составило протокол о конфликте интересов Атрошенко, а 15 сентября – протокол о коррупции. Выяснили, что машина использовала 200 литров бензина, расходы по которому возместили из городского бюджета.

Атрошенко говорил о политическом давлении

В пресс-службе Черниговского городского совета еще в сентябре рассказывали о сотнях обысков в прошлом году. У Атрошенко считают, что это политическое преследование и оно продолжается во время военного положения.

Кстати, петиция с требованием прекратить политическое давление на Атрошенко на сайте президента собрала более 25 тысяч голосов. Теперь его должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.