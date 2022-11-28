Місцева мешканка повідомила поліцію, що у квартирі на вулиці Андрія Малишка у Києві виявила тіло своєї сусідки. Зі слів заявниці, до неї прийшов чоловік померлої та розповів, що знайшов її в кімнаті з порізом на руці.

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Вбивця намагався приховати злочин

На місці події правоохоронці виявили тіло жінки з ножовим пораненням грудної клітини, а також її чоловіка, який перебував на підпитку та запевняв, що дружина вчинила самогубство.

Чоловік жорстоко вбив свою дружину / Фото поліція Києва

Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, які вказали на причетність чоловіка до вбивства власної дружини.

Начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Валерій Джус повідомив, що поліцейські вилучили кухонний ніж, зі слідами бурого кольору, а також поспілкувалися зі свідками, які розповіли, що подружжя часто сварилося і зловживало алкоголем.

Чоловіку повідомили про підозру

За словами Джуса, під час спілкування чоловік зізнався, що вдарив жінку ножем у груди, а коли зрозумів, що вона не дихає – вирішив замаскувати вбивство під самогубство, зробивши поріз у жінки на зап’ясті.

Поліція затримала 56-річного уродженця Донеччини, а речові докази направили на відповідні експертизи. За попереднім висновком медиків, потерпіла померла у результаті крововтрати.

Зловмисника затримали та повідомили про підозру / Фото поліція Києва

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Крім того, чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину та направили до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою. Наразі триває досудове слідство.

В Україні частішають випадки вбивств: що відомо

У Черкаській області чоловік жорстоко вбив свою дружину. Під час побутового конфлікту зловмисник вдарив жінку стільцем. Їй було всього 22.

На Житомирщині п'яний чоловік наніс тяжкі тілесні ушкодження своїй дружині, через що вона за кілька днів загинула. Тіло жінки знайшли у будинку подружжя. Заявив про її смерть власне чоловік.

У Хмельницькій області завершили розслідування справи про вбивство та зґвалтування 16-річної дівчини. Ще в липні 20-річний хлопець, як він розповідав, хотів ближче познайомитись з дівчиною, яка сподобалася. Коли ж вона відмовила, витяг з одягу шнурівку, задушив її та зґвалтував. Потім зловмисник викрав у потерпілої мобільний телефон та банківську картку.

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