Вбивство сталось 15 листопада в одному із сіл Звенигородського району. Загиблу дівчину знайшла її мама.

До речі Побив до смерті: у Житомирській області чоловік вбив свою дружину

У дівчини був день народження

Матір прийшла вітати доньку з днем народження, що було якраз в той день. Втім, дитину знайшла мертвою.

Дівчина відзначала свято разом із чоловіком. Виявилось, під час застілля між парою виник конфлікт. Чоловік схопив стільця та вдарив дівчину. Далі він продовжив бити дружину кулаками. Від отриманих травм потерпіла померла.

Чоловік намагався ховатись

27-річний чоловік втік та ховався від поліції протягом трьох діб. Однак правоохоронці його розшукали й затримали у процесуальному порядку.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень 22-річній жінці. Зловмиснику повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Тепер чоловіку загрожує від 7 до 10 років в'язниці.

На Хмельниччині хлопець познущався з неповнолітньої

У Хмельницькій області завершили розслідування справи про вбивство та зґвалтування 16-річної дівчини.

Ще в липні 20-річний хлопець, як він розповідав, хотів ближче познайомитись з дівчиною, яка сподобалася. Коли ж вона відмовила, витяг з одягу шнурівку, задушив її та зґвалтував. Потім зловмисник викрав у потерпілої мобільний телефон та банківську картку.