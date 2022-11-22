Убийство произошло 15 ноября в одном из сел Звенигородского района. Погибшую девушку нашла ее мама.

Кстати Избил насмерть: в Житомирской области мужчина убил свою жену

У девушки был день рождения

Мать пришла поздравлять дочь с днем рождения, как раз в тот день. Впрочем, ребенка нашла мертвым.

Девушка отмечала праздник вместе с мужем. Оказалось, во время застолья между парой возник конфликт. Мужчина схватил стул и ударил девушку. Дальше он продолжил избивать жену кулаками. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Мужчина пытался прятаться

27-летний мужчина скрылся и скрывался от полиции в течение трех суток. Однако правоохранители его разыскали и задержали в процессуальном порядке.

Следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений 22-летней женщине. Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Теперь мужчине грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

В Хмельницкой области парень поиздевался над несовершеннолетней

В Хмельницкой области завершили расследование дела об убийстве и изнасиловании 16-летней девушки.

Еще в июле 20-летний парень, как он рассказывал, хотел поближе познакомиться с понравившейся девушкой. Когда же она отказала, вытащил из одежды шнуровку, задушил ее и изнасиловал. Затем злоумышленник похитил у потерпевшей мобильный телефон и банковскую карту.