Инцидент произошел в городе Гуляйполе 17 марта. Гражданский мужчина в состоянии алкогольного опьянения незаконно завладел оружием и стал хаотично стрелять.
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Мужчина устроил стрельбу возле магазина
Как выяснилось, мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на военнослужащего Нацгвардии возле магазина. Он ударил его по голове и отнял оружие. Выхватив автомат, злоумышленник принялся хаотично стрелять.
В результате его действий погиб один военнослужащий, еще три человека – получили ранения. Среди пострадавших еще один военный и два гражданских человека.
54-летнего мужчину, устроившего стрельбу, задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Мужчину будут судить по двум статьям – "Покушение на убийство" и "Похищение огнестрельного оружия".
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 60 суток.
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