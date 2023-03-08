Настолько плохой, что правоохранителям поступило сообщение о стрельбе из автомобиля. Поэтому сотрудники следственно-оперативной группы районного отдела полиции немедленно ввели в действие специальную операцию "Перехват".
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Свадьба с вызовом полиции
Разыскать правонарушителя удалось оперативно. Он находился в одном из местных заведений для отдыха. Именно там выяснилось, что стрельба произошла во время празднования свадьбы.
20-летний жених шесть раз выстрелил в воздух, выдвинув руку из люка автомобиля, которым управлял его друг. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал,
– сообщили правоохранители.
Пистолет, вероятно, стартовый, правоохранители изъяли и направили на экспертизу. Водитель автомобиля также ощутил на себе последствия выходки – его транспорт поместили на арестплощадку.
Что угрожает правонарушителю
Следователи под процессуальным руководством районной окружной прокуратуры внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия. Это предусмотрено частью 4 статьи 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.
Отметим, что совершенное для молодого человека может обернуться лишением свободы на срок от трех до семи лет,
– подчеркнули правоохранители.
По результатам экспертиз будет решен вопрос по сообщению мужчине о подозрении. В настоящее время продолжается следствие.
Последние правонарушения
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