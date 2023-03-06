Правоохранители нашли злоумышленника, напавшего на парня. Сейчас возбуждено уголовное производство.
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В Киеве прохожий избил подростка
Полиции стало известно, что на улице Днепровская набережная обнаружили без сознания парня 2006 года рождения. У него были многочисленные травмы.
Прохожий избил подростка / фото полиции
Как выяснилось, к несовершеннолетнему на улице начал цепляться прохожий, спровоцировал конфликт и избил его. В результате парень потерял сознание, а злоумышленник скрылся с места происшествия.
В итоге правоохранители нашли злоумышленника. Им оказался 19-летний киевлянин. По его словам, он избил подростка из-за того, что ему не понравился его внешний вид.
Злоумышленником оказался 19-летний киевлянин / фото полиции
Что грозит злоумышленнику
Киевлянину сообщили о подозрении по статье об умышленном тяжелом телесном повреждении. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
На Закарпатье подростки избили 12-летнюю девочку
Ранее на Закарпатье четверо подростков избили 12-летнюю девочку и сняли все на телефон. Видео, как издеваются над несовершеннолетней, обнародовал местный житель.
Мать пострадавшей девочки обратилась в местный отдел полиции с заявлением об избиении. Там сообщили, что начато досудебное расследование.
Личности обидчиков уже установлены – это две 14-летние девочки и два 15-летних парня. Причины поступка подростков пока не известны.