Правоохоронці знайшли зловмисника, який напав на юнака. Зараз розпочали кримінальне провадження.

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У Києві перехожий побив підлітка

Поліції стало відомо, що на вулиці Дніпровська набережна виявили непритомного хлопця 2006 року народження. У нього були численні травми.



Перехожий побив підлітка / фото поліції

Як з’ясувалось, до неповнолітнього на вулиці почав чіплятись перехожий, спровокував конфлікт та побив його. Внаслідок цього хлопець втратив свідомість, а зловмисник втік з місця події.

У підсумку правоохоронці знайшли зловмисника. Ним виявився 19-річний киянин. За його словами, він побив підлітка через те, що йому не сподобався його зовнішній вигляд.



Зловмисником виявився 19-річний киянин / фото поліції

Що загрожує зловмиснику

Киянину повідомили про підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

На Закарпатті підлітки побили 12-річну дівчинку

Раніше на Закарпатті четверо підлітків побили 12-річну дівчинку та зняли все на телефон. Відео, як знущаються з неповнолітньої, оприлюднив місцевий житель.

Матір постраждалої дівчинки звернулася до місцевого відділку поліції із заявою про побиття. Там повідомили, що розпочали досудове розслідування.

Особи кривдників вже встановлені – це дві 14-річні дівчини та два 15-річні хлопці. Причини вчинку підлітків поки невідомі.