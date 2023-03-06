Об этом сообщил начальник Управления Нацполиции Харьковской области Владимир Тимошко.

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Тимошко отметил, что полицейские на одной из станций метро разоблачили мужчину в хранении боеприпасов. У 23-летнего жителя Дрогобыча Львовской области изъяли корпус гранаты Ф-1.

По данному факту правоохранители уже открыли уголовное производство.

Обратите внимание! Ф-1 – это ручная осколочная граната дистанционного действия, предназначенная для поражения живой силы противника во время оборонительного боя. Метание гранаты осуществляется по разным положениям только из-за укрытия, из бронетранспортера или танка. Поскольку Ф-1 является гранатой оборонительного действия, то радиус поражения осколками значительно превышает радиус возможного броска гранаты.

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В Харьковской области российский снаряд попал в гражданское авто

5 марта 2023 года российские военные произвели артиллерийский обстрел села Бударки Волчанской общины Чугуевского района.

Оккупанты попали в автомобиль, в котором находились супруги. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте. Прокуратура уже начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.