Настільки поганий, що до правоохоронців поступило повідомлення про стрілянину з автомобіля. Через це співробітники слідчо-оперативної групи районного відділу поліції негайно ввели у дію спеціальну операцію "Перехват".

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Весілля з викликом поліції

Розшукати правопорушника вдалося оперативно. Він у той час перебував в одному з місцевих закладів для відпочинку. Саме там з’ясувалося, що стрілянина відбулася під час святкування весілля.

20-річний наречений шість разів вистрілив у повітря, висунувши руку з люка автомобіля, яким керував його друг. В результаті події, на щастя, ніхто не постраждав,

– повідомили правоохоронці.

Наразі пістолет, ймовірно, стартовий, правоохоронці вилучили і направили на експертизу. Водій автомобіля також відчув на собі наслідки витівки – його транспорт помістили на арештмайданчик.

Що загрожує правопорушнику

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом районної окружної прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї. Це передбачено частиною 4 статті 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що скоєне для молодого чоловіка може обернутися позбавленням волі на строк від трьох до семи років,

– підкреслили правоохоронці.

За результатами експертиз буде вирішене питання щодо повідомлення чоловікові про підозру. Наразі ж триває слідство.

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