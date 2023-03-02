Інцидент стався на вулиці генерала Бочарова. Жінка побачила, як чоловік вкрав з кишені пенсіонера мобільний телефон. Скориставшись безпорадністю дідуся, зловмисник почав тікати.
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Жінка наздогнала крадія
Тендітна, але смілива жінка побігла за крадієм. Вона наздогнала та затримала чоловіка й одразу зателефонувала до поліції. Правоохоронці вмить прибули на місце події, де жінка передала їм затриманого.
Телефон, який хотіли викрасти / Фото поліції
Аби з’ясувати всі обставини події, на місце викликали слідчих. У поліції подякували сміливій громадянці за небайдужість.
Жінка, яка затримала грабіжника / Фото поліції
Схожий випадок в Обухові
На початку лютого в Обухові хоробра жінка ані на мить не злякалася грабіжника, який увірвався до крамниці. Продавчиня сама зупинила нападника, хоч він накинувся на неї з палицею.
Жінка за мить забрала в зловмисника палицю і стусаном вигнала із крамниці. Згодом його затримали правоохоронці та відправили в ізолятор.
Українці в мережі захоплювались хоробрістю жінки.