Історію розповів Андрій Нєбитов – очільник поліції Київщини. Він розповів, що хоробра жінка ані на мить не злякалася грабіжника, який увірвався до крамниці. Продавчиня сама зупинила нападника, який кинувся на неї з палицею.
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За мить забрала дерев'яшку і стусаном вигнала із крамниці. А якісь ідіоти окупанти думають, що можуть захопити цей народ. Наші люди – незламні,
– заявив Нєбитов.
Нападника вже відшукали правоохоронці. Наразі він перебуває в ізоляторі.
Продавчиня сама зупинила грабіжника: дивіться відео Андрія Нєбитова
Відео, яке опублікував Нєбитов, дуже сподобалося українцям. Вони залишили багато вподобайок та чимало теплих слів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:
- "З такими жінками нас не побороти! Дякуємо за відвагу";
- "На це можна дивитися вічно";
- "Смілива українська жінка".
Окрім того, у мережі повідомили, що хоробра продавчиня вже отримала нагороду від правоохоронців. Водночас наразі ця інформація наразі не підтверджена.