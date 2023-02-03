Власне, йдеться про 63-річного Едгардо Греко, який перебував у втечах 16 років. Відомо, що він втік з-під тимчасової поліцейської варти в Італії у 2007 році.

Читайте також Батьки хотіли заставу: організаторів "п'яних вечірок" у Києві взяли під варту

За що засудили мафіозі

До того як втекти з-під варти, чоловіка мали б відправити на довічне ув'язнення за вбивство Стефано та Джузеппе Бартоломео. Окрім того, його звинувачують у замахові на вбивство Еміліано Мошаро, який є учасником "війни мафій" між бандами Піно Сени та Перни Пранно. Розпочалось це протистояння у 90-х роках минулого століття.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Піантедозі прокоментував арешт. Він зазначив, що правоохоронці продемонстрували відданість країні у боротьбі з усіма формами організованої злочинності.

Як би втікачі не намагалися втекти до спокійного життя за кордоном, вони не можуть вічно уникати правосуддя. Віддані офіцери в усьому світі завжди забезпечуватимуть справедливість,

– сказав він.

Водночас заакцентуємо на тому, що арешт осіб, які пов'язані з Ндрангетою, є основною метою INTERPOL Cooperation Against Ndrangheta. Організація вже допомогла заарештувати десятки втікачів по всьому світу з моменту свого запуску у 2020 році.

Зверніть увагу! Мафіозна структура "Ндрангета" виникла в італійському регіоні Калабрія. Вона вважається наймасштабнішою та найпотужнішою мафіозною групою Італії. Організація діє на всіх континентах і підозрюється у торгівлі кокаїном, що прямує до Європи з Південної Америки.

Читайте також В Італії на "суді століття" засудили перших 70 мафіозі

Нагадаємо, що у січні 2021 року стартував суд над злочинним синдикатом "Ндрангета". Той процес став найбільшим за останні 30 років судом над організованим злочинним угрупованням.