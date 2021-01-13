Мафія Ндрангета: в Італії стартує наймасштабніший за 30 років суд над злочинним синдикатом
В Італії перед судом постануть сотні ймовірних членів наймогутнішого мафіозного угрупування країни – Ндрангета. Процес стане найбільшим за останні 30 років судом над організованим злочинним угрупованням.
Суд над мафією Ндрангета: деталі
Перше судове засідання відбувається 13 січня в місті Ламеція-Терме, регіон Калабрія. Про це повідомляє The Guardian.
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Для цього побудували спеціальну залу суду, яка може вмістити 1 000 людей. Крім того, у ній є спеціальні бокси для обвинувачених.
Понад 900 свідків дадуть свідчення проти 355 людей, яких підозрюють у причетності до мафіозного синдикату Ндрангета.
Хто опинився на лаві підсудних
- політики;
- державні службовці;
- колишні правоохоронці;
- бізнесмени.
Що відомо про обвинувачених
- Майже всіх обвинувачених затримали й взяли під варту в грудні 2019 року під час масового розслідування, яке розпочали ще у 2016 році. Воно охопило щонайменше 11 регіонів Італії.
- Прокурор у боротьбі з мафією Нікола Граттер, який очолює розслідування, назвав це найбільшою операцією проти злочинних синдикатів з часів судових процесів у Палермо в 1986 – 1992 роках, коли на лаві підсудних опинилися 475 людей.
Що відомо про мафію Ндрангета?Є наймогутнішим злочинним угрупованням в Італії й одним з найбагатших у світі.
Дослідники вважають, що секретом успіху Ндрангета є те, що синдикат глибоко укорінився в регіоні Калабрія. Боси мафії рідко покидають свої села, попри мільйонні угоди в інших куточках світу. Щоб захистити себе, вони будують тунелі під своїми будинками, бункери в горах та укриття в лісі на випадок необхідності втечі.
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