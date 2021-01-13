В Италии перед судом предстанут сотни предполагаемых членов могущественной мафиозной группировки страны – Ндрангета. Процесс станет самым большим за последние 30 лет судом над организованной преступной группировкой.

Суд над мафией Ндрангета: детали

Первое судебное заседание проходит 13 января в городе Ламеция-Терме, регион Калабрия. Об этом сообщает The Guardian.

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Для этого построили специальный зал суда, который может вместить 1 000 человек. Кроме того, в нем есть специальные боксы для обвиняемых.

Более 900 свидетелей дадут показания против 355 человек, подозреваемых в причастности к мафиозному синдикату Ндрангета.

Кто оказался на скамье подсудимых

политики;

государственные служащие;

бывшие правоохранители;

бизнесмены.

Что известно об обвиняемых

Почти всех обвиняемых задержали и взяли под стражу в декабря 2019 года во время массового расследования, которое начали еще в 2016 году. Оно охватило не менее 11 регионов Италии.

Прокурор в борьбе с мафией Никола Граттер, возглавляющий расследование, назвал это самой большой операцией против преступных синдикатов со времен судебных процессов в Палермо в 1986 – 1992 годах, когда на скамье подсудимых оказались 475 человек.