Мафия Ндрангета: в Италии стартует самый масштабный за 30 лет суд над преступным синдикатом
В Италии перед судом предстанут сотни предполагаемых членов могущественной мафиозной группировки страны – Ндрангета. Процесс станет самым большим за последние 30 лет судом над организованной преступной группировкой.
Суд над мафией Ндрангета: детали
Первое судебное заседание проходит 13 января в городе Ламеция-Терме, регион Калабрия. Об этом сообщает The Guardian.
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Для этого построили специальный зал суда, который может вместить 1 000 человек. Кроме того, в нем есть специальные боксы для обвиняемых.
Более 900 свидетелей дадут показания против 355 человек, подозреваемых в причастности к мафиозному синдикату Ндрангета.
Кто оказался на скамье подсудимых
- политики;
- государственные служащие;
- бывшие правоохранители;
- бизнесмены.
Что известно об обвиняемых
Почти всех обвиняемых задержали и взяли под стражу в декабря 2019 года во время массового расследования, которое начали еще в 2016 году. Оно охватило не менее 11 регионов Италии.
Прокурор в борьбе с мафией Никола Граттер, возглавляющий расследование, назвал это самой большой операцией против преступных синдикатов со времен судебных процессов в Палермо в 1986 – 1992 годах, когда на скамье подсудимых оказались 475 человек.
Что известно о мафии Ндрангета?
Это самая мощная преступная группировка в Италии и одна из самых богатых в мире.
Исследователи считают, что секретом успеха Ндрангета является то, что синдикат глубоко укоренился в регионе Калабрия. Боссы мафии редко покидают свои деревни, несмотря на миллионные сделки в других уголках мира. Чтобы защитить себя, они строят туннели под своими домами, бункеры в горах и укрытия в лесу на случай необходимости побега.
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