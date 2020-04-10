Итальянская мафия занялась благотворительностью из-за коронавируса

Итальянские мафиози помогают бедным слоям населения во время вспышки коронавируса. Мафиози, в частности, развозят еду и товары первой необходимости.

Наиболее активно члены мафиозных кланов действуют на юге Италии, в Кампании, Калабрии, Апулии и Сицилии. Об этом сообщает The Guardian.

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В итальянской полиции в превращение преступников в героев не верят. Как сообщил глава прокуратуры муниципалитета Катандзаро Никола Граттери, после окончания карантина мафия прикажет населению платить услугой за услугу. Как возможный вариант благодарности – поддержка нужных мафиози политиков на выборах.

Миллионы людей работают в "серой" экономике, это означает, что они не получали никакого дохода свыше месяца и не имеют представления, когда могут вернуться к работе. Правительство выдает так называемые торговые ваучеры для поддержки людей. Если государство вскоре не предоставит помощь этим семьям, мафия будет предоставлять свои услуги, устанавливая контроль над жизнью людей,

– пояснил Граттери.

Последствия карантина повлияли на жизнь итальянцев, многие из них остались без работы. На владельцев небольших магазинов оказывают давление, чтобы они давали еду бесплатно, а в некоторых районах полиция патрулирует супермаркеты, чтобы остановить кражи. Недавно полиция усилила патрули и в бедных кварталах Неаполя, где мафия – Каморра доставляет посылки с пищевыми продуктами.



Полиция патрулирует районы, где мафия раздает продукты / Фото Al Jazeera

Мафии – это не просто преступные организации. Это организации, которые стремятся управлять территориями и рынками. Мафия ничего не делает от чистого сердца. Они считают, что за все нужно платить в той или иной форме: держа пистолет, торгуя наркотиками,

– рассказал Федерико Варезе, профессор криминалистики в Оксфордском университете.

По состоянию на 10 апреля Италия – третья в мире по количеству инфицированных коронавирусом и первая – по количеству умерших от COVID-19. Зафиксировано 143 600 больных, 18 279 человек умерли, свыше 28 тысяч вылечились.