Італійська мафія зайнялась благодійністю через коронавірус

Італійські мафіозі допомагають бідним верствам населення під час спалаху коронавірусу. Мафіозі, зокрема, розвозять їжу та товари першої необхідності.

Найбільш активно члени мафіозних кланів діють на півдні Італії – у Кампанії, Калабрії, Апулії та Сицилії. Про це повідомляє The Guardian.

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В італійській поліції у перетворення злочинців у героїв не вірять. Як повідомив глава прокуратури муніципалітету Катандзаро Нікола Граттері, після закінчення карантину мафія накаже населенню платити послугою за послугу. Як можливий варіант подяки – підтримка потрібних мафіозі політиків на виборах.

Мільйони людей працюють у "сірій" економіці, це означає, що вони не отримували жодного доходу понад місяць і не мають уявлення, коли можуть повернутися до роботи. Уряд видає так звані торгові ваучери для підтримки людей. Якщо держава незабаром не надасть допомогу цим сім'ям, мафія надаватиме свої послуги, встановлюючи контроль над життям людей,

– пояснив Граттері.

Наслідки карантину вплинули на життя італійців, чимало з них залишились без роботи. На власників невеликих магазинів чинять тиск, щоб вони давали їжу безкоштовно, а в деяких районах поліція патрулює супермаркети, щоб зупинити крадіжки. Нещодавно поліція посилила патрулі й у бідних кварталах Неаполя, де мафія – Каморра доставляє посилки з харчовими продуктами.



Поліція патрулює райони, де мафія роздає продукти / Фото Al Jazeera

Мафії – це не просто злочинні організації. Це організації, які прагнуть керувати територіями та ринками. Мафія нічого не робить через добре серце. Вони вважають, що за все потрібно платити в тій чи іншій формі: тримаючи пістолет, торгуючи наркотиками,

– розповів Федеріко Варезе, професор криміналістики в Оксфордському університеті.

Станом на 10 квітня Італія – третя у світі за кількістю інфікованих коронавірусом і перша – за кількістю померлих від COVID-19. Зафіксовано 143 600 хворих, 18 279 осіб померли, понад 28 тисяч вилікувались.