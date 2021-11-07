Усі вони входили в угрупування "Ндрангети". Шестеро мафіозі отримали максимальні терміни позбавлення волі – 20 років за ґратами.
До теми Мафія Ндрангета: в Італії стартує наймасштабніший за 30 років суд над злочинним синдикатом
Серед засуджених мафіозі – 62-річний Паскуале Галлоне. Його вважають правою рукою босів "Ндрангети", Луїджу Макусо та Грегоріо Ніглії. Водночас суд виправдав 21 людину.
Що відомо про процес проти мафіозі
Ще у січні 2021 року в ЗМІ потрапила інформація, що сотні членів "Ндрангети" постануть перед судом у регіоні Калабрія. Увесь судовий процес триватиме 2 роки.
Серед учасниками злочинної організації, які постануть перед судом, є політики, державні службовці, поліцейські та так звані білі комірці. Загалом судовий процес налічує 355 обвинувачених, понад 900 свідків та 400 адвокатів.
У процесі мовиться про такі звинувачення: участь у мафіозних групах, вбивство та замах на вбивство, незаконний обіг наркотиків, здирництво, лихварство, розголошення службових таємниць, зловживання службовим становищем, зберігання вкрадених товарів та відмивання грошей.
Читайте також Понад 30 затриманих: Італія і Німеччина провели масштабну операцію проти мафії
Суд над мафіозі: цікаві факти
- Для судового процесу спеціально обладнали приміщення в Калабрії.
- Судовий процес проти мафіозі є наймасштабнішим у країні процесом за останніх 30 років.
- Більшість обвинувачених затримали й взяли під варту ще в грудні 2019 року під час масового розслідування, що розпочали у 2016 році.
- Розслідування у цій справі охопило щонайменше 11 регіонів Італії.