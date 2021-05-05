Понад 30 затриманих: Італія і Німеччина провели масштабну операцію проти мафії
У межах спільного італійсько-німецького розслідування проти найпотужнішого мафіозного клану Ндрангета затримали 31 особу. Зловмисників звинувачують в незаконному обороті наркотиків, ухилені від сплати податків тощо.
Джерело:Associated Press
Деталі затримання мафії
За даними Європолу і Євроюсту, в операції взяли участь понад 800 співробітників поліції і податкових органів. Залучені правоохоронці були і з Німеччини, і з Італії.
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Експерти з обох країн сформували спільну команду для розслідування справи. Вона ускладнювалася через зашифровані телефонні системи, які підозрювані використовували для зв'язку,
– мовиться у повідомленні.
Прокурор Італії щодо боротьби з мафією Федеріко Каф'єро де Рахо заявив, що розслідування в Турині підтвердило, що Ндрангета глибоко проникла в легітимну економіку.
У чому підозрюють зловмисників
Відомо, що підозрювані відмивали доходи від продажу кокаїну на підставних підприємствах. Мовиться про ресторани, сервіси з продажу автомобілів та підприємства з імпорту та експорту продуктів харчування.
Головний прокурор у німецькій Констанці Йоганнес-Георг Рот розповів, що правоохоронці виявили великомасштабне систематичне ухилення від сплати податків італійськими піцеріями і ресторанами по всій Німеччині.
За його словами, ресторатори розробили цілу бізнес-модель, що включала імпорт італійських продуктів харчування і ухилення від сплати податків у Німеччині.
У заяві Європолу та Євроюсту мовиться про те, що у зловмисників вилучили сотні тисяч євро, а також зброю, кокаїн, два розкішних автомобілі і коштовності.
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