В рамках совместного итальянско-немецкого расследования против мощного мафиозного клана Ндрангета задержали 31 человека. Злоумышленников обвиняют в незаконном обороте наркотиков, уклонении от уплаты налогов и тому подобное.

Детали задержания мафии

По данным Европола и Евроюста, в операции приняли участие более 800 сотрудников полиции и налоговых органов. Привлеченные правоохранители были и из Германии, и из Италии.

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Эксперты из обеих стран сформировали совместную команду для расследования дела. Оно осложнялось из-за зашифрованной телефонной системы, которую подозреваемые использовали для связи,

– говорится в сообщении.

Прокурор Италии по борьбе с мафией Федерико Кафьеро де Рахо заявил, что расследование в Турине подтвердило, что Ндрангета глубоко проникла в законную экономику.

В чем подозревают злоумышленников

Известно, что подозреваемые отмывали доходы от продажи кокаина на подставных предприятиях. Говорится о ресторанах, сервисах по продаже автомобилей и предприятиях по импорту и экспорту продуктов питания.

Главный прокурор в немецкой Констанце Иоганнес Георг Рот рассказал, что правоохранители обнаружили крупномасштабное систематическое уклонение от уплаты налогов итальянскими пиццериями и ресторанами по всей Германии.

По его словам, рестораторы разработали целую бизнес-модель, которая включала импорт итальянских продуктов питания и уклонение от уплаты налогов в Германии.

В заявлении Европола и Евроюста говорится о том, что у злоумышленников изъяли сотни тысяч евро, а также оружие, кокаин, два роскошных автомобиля и драгоценности.