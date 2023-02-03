Собственно, речь идет о 63-летнем Эдгардо Греко, находившемся в побеге 16 лет. Известно, что он скрылся из-под временного полицейского караула в Италии в 2007 году.

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За что осудили мафиози

До того как убежать из-под стражи, мужчину должны были отправить на пожизненное заключение за убийство Стефано и Джузеппе Бартоломео. Кроме того, его обвиняют в покушении на убийство Эмилиано Мошаро, участника "войны мафий" между бандами Пино Сены и Перны Пранно. Началось это противостояние в 90-х годах прошлого столетия.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедози прокомментировал арест. Он отметил, что правоохранители продемонстрировали приверженность стране в борьбе со всеми формами организованной преступности.

Как бы беглецы не пытались бежать в спокойную жизнь за границей, они не могут вечно избегать правосудия. Преданные офицеры во всем мире всегда будут обеспечивать справедливость,

– сказал он.

В то же время, акцентируем на том, что арест лиц, связанных с Ндрангетой, является основной целью INTERPOL Cooperation Against Ndrangheta. Организация уже помогла арестовать десятки беглецов по всему миру с момента своего запуска в 2020 году.

Обратите внимание! Мафиозная структура "Ндрангета" появилась в итальянском регионе Калабрия. Она считается самой масштабной и мощной мафиозной группой Италии. Организация действует на всех континентах и подозревается в торговле кокаином, что направляется в Европу из Южной Америки.

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Напомним, что в январе 2021 года стартовал суд над преступным синдикатом "Ндрангета". Этот процесс стал самым большим за последние 30 лет судом над организованной преступной группировкой.