Историю рассказал Андрей Небитов – глава полиции Киевщины. Он рассказал, что храбрая женщина ни на миг не испугалась грабителя, который ворвался в магазин. Продавщица сама остановила нападающего, бросившегося на нее с палкой.
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Через мгновение забрала деревяшку и пинком выгнала из магазина. А какие-то идиоты оккупанты думают, что могут захватить этот народ. Наши люди – несокрушимые,
– заявил Небитов.
Нападающего уже нашли правоохранители. В настоящее время он находится в изоляторе.
Продавщица сама остановила грабителя: смотрите видео Андрея Небитова
Видео, опубликованное Небитовым, очень понравилось украинцам. Они оставили много лайков и много теплых слов. Предлагаем просмотреть самые яркие:
- "С такими женщинами нас не побороть! Спасибо за отвагу";
- "На это можно смотреть вечно";
- "Смелая украинская женщина".
Кроме того, в сети сообщили, что храбрая продавщица уже получила награду от правоохранителей. В то же время, эта информация пока не подтверждена.