Йдеться про Суворівський та Малинівський райони. Яку назву вони отримають – читайте далі.
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Як перейменують один з районів Одеси
Згідно з рекомендаціями фахівців, Суворівський район варто тепер назвати Пересипським.
Водночас Малинівський район Одеси (отримав назву на честь маршала Радянського Союзу Родіона Малиновського) можуть перейменувати на Хаджибейський – на честь історичної назви міста.
Зазначимо, що Олександр Суворов (1729 або 1730 – 1800) – російський полководець, основоположник російської військової теорії. Родіон Малиновський (1898 – 1967) – уродженець Одеси, радянський воєначальник, маршал Радянського Союзу.
Що відомо про демонтаж пам'ятника Катерині ІІ
- Влітку цього року на сайті президента з'явилася петиція про знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі. Вона набрала потрібну кількість голосів, після чого Володимир Зеленський звернувся до Одеської міської ради.
- Міський голова Одеси Геннадій Труханов виступив проти знесення пам'ятника Катерині ІІ. Мовляв, потрібен компроміс. Після чого, українці почали закидати йому проросійську позицію.
- 3 листопада речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук таки анонсував демонтаж пам'ятника.
- 30 листопада на сесії міської ради депутати підтримали рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника "Засновникам Одеси". Тоді ж вирішили, що демонтують і пам'ятник Суворову.
- Нагадаємо, що наприкінці 2022 року пам'ятник Катерині ІІ все ж таки демонтували.