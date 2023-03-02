Йдеться про Суворівський та Малинівський райони. Яку назву вони отримають – читайте далі.

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Як перейменують один з районів Одеси

Згідно з рекомендаціями фахівців, Суворівський район варто тепер назвати Пересипським.

Довідково. Пересип – район Одеси, розташований на піщано-черепашній косі, що відокремлює Хаджибейський та Куяльницький лимани від Чорного моря. А Суворовський район названий на честь російського полководця Олександра Суворова, до 1924 року мав назву Пересипсько-Слобідський.

Водночас Малинівський район Одеси (отримав назву на честь маршала Радянського Союзу Родіона Малиновського) можуть перейменувати на Хаджибейський – на честь історичної назви міста.

Зазначимо, що Олександр Суворов (1729 або 1730 – 1800) – російський полководець, основоположник російської військової теорії. Родіон Малиновський (1898 – 1967) – уродженець Одеси, радянський воєначальник, маршал Радянського Союзу.

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