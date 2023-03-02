Речь идет о Суворовском и Малиновском районах. Какое название они получат – читайте дальше.

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Как переименуют один из районов Одессы

Согласно рекомендациям специалистов, Суворовский район следует теперь назвать Пересыпским.

Справочно. Пересыпь – район Одессы, расположенный на песчано-ракушной косе, отделяющей Хаджибейский и Куяльницкий лиман от Черного моря. А Суворовский район назван в честь русского полководца Александра Суворова, до 1924 года назывался Пересыпско-Слободской.

В то же время Малиновский район Одессы (получивший название в честь маршала Советского Союза Родиона Малиновского) может быть переименован в Хаджибейский – в честь исторического названия города.

Отметим, что Александр Суворов (1729 или 1730 – 1800) – русский полководец, основоположник русской военной теории. Родион Малиновский (1898 – 1967) – уроженец Одессы, советский военачальник, маршал Советского Союза.

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