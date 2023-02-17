Инцидент произошел в одесском кафе Cafe de Fleur. Владелец кафе выплатит административный штраф. Сумма такого взыскания составляет от 3400 до 8500 гривен.

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Владелец должен оплатить штраф

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, ссылаясь на свою представительницу Ярославу Витко-Присяжнюк. Он подчеркнул, что выгонять клиентку из заведения по просьбе обслуживать на украинском языке – это больше, чем нарушение языкового закона.

Отдельно обращаю внимание местных властей на этот случай и прошу принять неотложные меры реагирования. Одесса – цивилизованный европейский город, и всем нам делать его лучше,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что на вышеупомянутого бизнесмена составлен административный протокол. При повторном нарушении сумма штрафа увеличится до 11 900 гривен.

Детали скандала в Одессе

Неприятный инцидент произошел в заведении Cafe de Fleur. Владелец кафе сказал, что не будет общаться с клиенткой на украинском, потому что плохо понимает ее. Видео опубликовали в сети.

Далее мужчина попросил посетительницу покинуть заведение, потому что это частная собственность. Она ответила, что пришла в кафе, а не к нему домой. После этого владелец сказал клиентке, что заведение закрывается и снова попросил, чтобы та вышла.

Что известно о языковом законе