Інцидент стався в одеському кафе Cafe de Fleur. Власник кав'ярні виплатить адміністративний штраф. Сума такого стягнення становить від 3400 до 8500 гривень.

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Власник має сплатити штраф

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, посилаючись на свою представницю Ярославу Вітко-Присяжнюк. Він наголосив, що виганяти клієнтку із закладу на прохання обслуговувати українською – це більше, ніж порушення мовного закону.

Окремо звертаю увагу місцевої влади на цей випадок і прошу вжити невідкладних заходів реагування. Одеса – цивілізоване європейське місто, і всім нам робити його кращим,
– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що на вищезгаданого бізнесмена складено адміністративний протокол. У разі повторного порушення сума штрафу збільшиться до 11 900 гривень.

Деталі скандалу в Одесі

Неприємний інцидент стався в закладі Cafe de Fleur. Власник кафе сказав, що не буде спілкуватись з клієнткою українською, бо погано розуміє її. Відео оприлюднили в мережі.

Далі чоловік попросив відвідувачку покинути заклад, бо це приватна власність. Вона відповіла, що прийшла в кафе, а не до нього додому. Після цього власник сказав клієнтці, що заклад закривається і знову попросив, щоб та вийшла.

Що відомо про мовний закон

  • Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно.
  • У січні 2021 ці зміни торкнулися кожного українця, який користується будь-якими послугами чи купує будь-які товари.
  • 16 липня 2022 року набрали чинності нові норми мовного закону.
  • За результатами складеного протоколу про адміністративне правопорушення можливе рішення про стягнення у вигляді попередження або штрафу від 3400 до 8500 гривень, якщо порушення вчинено вперше, а штраф за повторне протягом року порушення – від 8500 до 11900 гривень. Також за повторне невиконання вимог уповноважено передбачено штраф від 1700 до 3400 гривень.
  • Водночас штрафи можуть бути оскаржені в суді.