Інцидент стався в одеському кафе Cafe de Fleur. Власник кав'ярні виплатить адміністративний штраф. Сума такого стягнення становить від 3400 до 8500 гривень.
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Власник має сплатити штраф
Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, посилаючись на свою представницю Ярославу Вітко-Присяжнюк. Він наголосив, що виганяти клієнтку із закладу на прохання обслуговувати українською – це більше, ніж порушення мовного закону.
Окремо звертаю увагу місцевої влади на цей випадок і прошу вжити невідкладних заходів реагування. Одеса – цивілізоване європейське місто, і всім нам робити його кращим,
– йдеться у повідомленні.
Зазначають, що на вищезгаданого бізнесмена складено адміністративний протокол. У разі повторного порушення сума штрафу збільшиться до 11 900 гривень.
Деталі скандалу в Одесі
Неприємний інцидент стався в закладі Cafe de Fleur. Власник кафе сказав, що не буде спілкуватись з клієнткою українською, бо погано розуміє її. Відео оприлюднили в мережі.
Далі чоловік попросив відвідувачку покинути заклад, бо це приватна власність. Вона відповіла, що прийшла в кафе, а не до нього додому. Після цього власник сказав клієнтці, що заклад закривається і знову попросив, щоб та вийшла.
Що відомо про мовний закон
- Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно.
- У січні 2021 ці зміни торкнулися кожного українця, який користується будь-якими послугами чи купує будь-які товари.
- 16 липня 2022 року набрали чинності нові норми мовного закону.
- За результатами складеного протоколу про адміністративне правопорушення можливе рішення про стягнення у вигляді попередження або штрафу від 3400 до 8500 гривень, якщо порушення вчинено вперше, а штраф за повторне протягом року порушення – від 8500 до 11900 гривень. Також за повторне невиконання вимог уповноважено передбачено штраф від 1700 до 3400 гривень.
- Водночас штрафи можуть бути оскаржені в суді.