Інцидент стався в одеському кафе Cafe de Fleur. Власник кав'ярні виплатить адміністративний штраф. Сума такого стягнення становить від 3400 до 8500 гривень.

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Власник має сплатити штраф

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, посилаючись на свою представницю Ярославу Вітко-Присяжнюк. Він наголосив, що виганяти клієнтку із закладу на прохання обслуговувати українською – це більше, ніж порушення мовного закону.

Окремо звертаю увагу місцевої влади на цей випадок і прошу вжити невідкладних заходів реагування. Одеса – цивілізоване європейське місто, і всім нам робити його кращим,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що на вищезгаданого бізнесмена складено адміністративний протокол. У разі повторного порушення сума штрафу збільшиться до 11 900 гривень.

Деталі скандалу в Одесі

Неприємний інцидент стався в закладі Cafe de Fleur. Власник кафе сказав, що не буде спілкуватись з клієнткою українською, бо погано розуміє її. Відео оприлюднили в мережі.

Далі чоловік попросив відвідувачку покинути заклад, бо це приватна власність. Вона відповіла, що прийшла в кафе, а не до нього додому. Після цього власник сказав клієнтці, що заклад закривається і знову попросив, щоб та вийшла.

Що відомо про мовний закон