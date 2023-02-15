Подія сталася 14 лютого у Малиновському районі Одеси. Нагадаємо, що нещодавно у Києві врятували жінку з собакою, які провалилися під кригу.
До теми У Рівному під кригу провалилися підлітки: один загинув у свій день народження
В Одесі чоловік ледь не загинув, рятуючи свого пса
Як стало відомо, в місцевому ставку одного з парків чоловік провалився під кригу, рятуючи свого собаку. На місце оперативно прибули рятувальники. За допомогою драбини та мотузки вони вилучили 74-річного одесита та його пса з крижаної пастки.
Постраждалий чоловік відмовився від госпіталізації.
Чоловіка та собаку врятували з крижаної пастки / фото ДСНС України
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- У Рівному під кригу провалилися підлітки. На жаль, один з них загинув у свій день народження.
- 6 лютого на Вінниччині діти поверталися зі школи та вирішили пройтися замерзлою водоймою. Під ногами одного з хлопчиків тріснула крига і він пішов під лід – він загинув.
- У місті Горішні Плавні, що на Полтавщині, чоловік з 5-місячним немовлям провалився під лід. На щастя, їх вдалося врятувати рибалці та поліцейським.