Неприятный инцидент произошел в заведении Cafe de Fleur. Владелец кафе сказал, что не будет общаться с клиенткой на украинском, потому что плохо понимает его. Видео обнародовано в сети, передает 24 Канал.

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Далее мужчина попросил посетительницу покинуть заведение, потому что это частная собственность. Она ответила, что пришла в кафе, а не к нему домой. После этого владелец сказал клиентке, что заведение закрывается и снова попросил, чтобы та вышла.

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Относительно владельца будут мероприятия

Представительница Уполномоченного по защите государственного языка Ярослава Витко-Присяжнюк отреагировала на случай. Она подчеркнула, что это больше, чем нарушение законодательства. В соответствии с законом "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" обслуживание по умолчанию должно быть украинским.

Думаю, владелец кафе сегодня вполне почувствовал реакцию общества на подобное, – отметила Витко-Присяжнюк.

Она заверила, что нарушение хорошо заметили в Секретариате Уполномоченного по защите государственного языка. Уже принимают соответствующие меры в отношении нарушителя.