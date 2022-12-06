В Ростовской области дезертир открыл огонь по полиции из пулемета

В Новошахтинске Ростовской области неизвестный начал стрелять из автомата Калашникова по полиции. Случилось это прямо в лесополосе посреди дня.

Жизнь в России богата на криминальные новости – прямо-таки пребывание в этой стране опасно. Во вторник, 6 декабря, российские СМИ сообщили, что неизвестный мужчина напал на полицию, в результате чего ранены работники силовых структур, информирует 24 Канал.

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Стрельба и задержание неизвестного в Ростове: что известно

Следует заметить, что силовики также разыскивают женщину, которая при загадочных обстоятельствах исчезла, когда мужчина в камуфляже вышел из леса и открыл огонь из автомата Калашникова. Интересно, что некоторые источники пишут об одном раненом сотруднике полиции, а некоторые – о двух. На официальном уровне сейчас подтвердили то, что один полицейский получил ранения таза и уже госпитализирован.

По предварительной информации, неадекватный может быть дезертиром. Его рост – 180–190 сантиметров.

Примечательно, что некоторые СМИ отмечают, что неизвестный прибыл в регион со стороны Украины. В принципе, это возможно, поскольку населенный пункт расположен недалеко от границы. Можно предположить, что мужчина один из российских "мобиков" или даже контрактников, который сошел с ума и сбежал с фронта.

В Ростове опасно

Как отмечают вражеские медиа, по состоянию на 14:00 в регионе небезопасно. Жителей просят быть внимательными и не выходить на улицу. Кроме того, в городе закрывают детские сады и выезд из города.

В Новошахтинске закрывают выезд из города: смотрите видео из вражеских СМИ

Заметим, что силовики изо всех сил пытаются поймать стрелка и действуют по плану "Сирена", но у них ничего не получается – что и не удивительно.