В России мужчина жестоко расстрелял двух человек: есть погибшая, другой –в тяжелом состоянии

Днем, 18 июня, в России произошла стрельба. Неизвестный расстрелял двух человек из ружья.

Известно, что это произошло на одном из предприятий в Рязани. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В России неизвестный расстрелял двух человек

Согласно обнародованной информации, прокуратура Рязанской области расследует обстоятельства жестоко убийства. По предварительной версии, в помещении АО "Рязаньмонтажзаготовка" между мужчинами возникла ссора.

По данным полиции, у одного из них было ружье.

Как выяснилось, одна женщина скончалась на месте в результате полученных ранений. Один из мужчин был госпитализирован в больницу.

Отмечается также, что правоохранителям удалось задержать стрелка, сейчас ведется следствие.

Напомним недавно неизвестный устроил стрельбувозле торгового центра в Москве. Инцидент произошел на улице Костромской возле торгового центра.

Предварительно, одна из пуль попала в автобус, который на тот момент двигался по улице. Впоследствии потенциального 50-летнего московского стрелка из Бибирево поймали правоохранители.

Ему грозит наказание по статье о хулиганстве. При этом винтовку у него изъяли. Российские СМИ также уточняют, что мужчина, вероятно, стрелял со второго этажа.

Также в начале мая в Москве неизвестный открыл огонь возле дома на Коровинском шоссе и ранил двух человек. Паблики писали, что между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них расстрелял двух своих оппонентов.